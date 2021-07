Liz Cheney blir med i granskningskomite i Kongressen

Pelosi, som er president i Representantenes hus, har utnevnt demokraten Bennie Thompson til leder for komiteen, som skal bestå av 13 medlemmer, hvorav sju demokrater er oppnevnt av Pelosi.

Det er ikke klart om republikanernes leder i Huset, Kevin McCarthy, kommer til å utnevne noen fra sin egen gruppe. Han kaller det sjokkerende at Cheney lar seg oppnevne av Pelosi.

Cheney, som nylig ble sparket fra en høytstående stilling i republikanernes gruppe fordi hun nektet å tone ned kritikken av tidligere president Donald Trump, sier hun er beæret av oppnevnelsen.

– Det som skjedde 6. januar, må aldri skje igjen, sa hun og lovte en profesjonell og uavhengig gransking.

Cheney er den ene av bare to republikanere i Representantenes hus som stemte for å opprette granskningskomiteen, få uker etter at republikanerne i Senatet blokkerte for en uavhengig og tverrpolitisk granskningskomite.