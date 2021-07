Letingen gjenopptatt etter 15 timers pause i Florida

Redningsarbeiderne, som har holdt på i bygningsmassene den siste uken, stanset arbeidet like etter klokken 2 natt til torsdag lokal tid, opplyser ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade fylke.Torsdag kveld ble redningsarbeidet gjenopptatt.

Arbeiderne oppdaget en rekke sprekker som hadde blitt større, inkludert en stor søyle som hadde beveget seg mellom 15 og 30 centimeter. De har også lagt merke til bevegelse i haugene med bygningsmasse og en svak bevegelse i noen betongplater som potensielt kan forårsake ytterligere svikt i bygningen.

Redningsmannskapene har jobbet på spreng siden den tolv etasjer høye bygningen med 130 boenheter i Surfside, rett nord for Miami Beach, kollapset midt på natten torsdag for en uke siden.

Siden da har nesten 1.300 tonn bygningsmasse blitt flyttet fra stedet, ifølge guvernør Ron De Santis, som framholder viktigheten av at arbeidet fortsetter.

– Selvfølgelig mener vi det er veldig, veldig viktig at søket fortsetter, sa han torsdag.

Samtidig opplyste ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade at de har begynt å planlegge rivingen av den gjenstående delen av bygningen.

Biden-besøk

Letestansen kom kun noen timer før president Joe Biden og kona Jill besøkte Surfside. Biden ber de lokale myndighetene si fra om hvor mye hjelp de trenger.

– Jeg tror vi (de føderale myndighetene, red.anm.) kan gjøre mer, inkludert trolig å kunne betale alle kostnadene til fylket og delstatsmyndighetene. Dette er deres arbeid, men vi vil være sikre på at dere har det dere trenger, sa han.

Etter at redningsmannskapene fant seks omkomne onsdag, er totalt 18 personer funnet døde siden bygningen kollapset sist torsdag. Redningsmannskapene leter fremdeles etter 145 mennesker, mens 139 personer reddet seg ut av bygningen.

Moralboost

Biden møtte blant annet tjenestepersoner, redningsarbeidere og familiene til de savnede.

Biden og hans kone tok seg god tid til å snakke med de pårørende og var sammen med dem i rundt tre timer.

Biden har selv erfaring med sorg etter at han mistet sin første kone og lille datter i en bilulykke, og viste stor medfølelse med dem som venter på nytt om savnede familiemedlemmer.

– Det kommer til å bli mye smerte, angst og lidelse, og det vil bli behov for psykologhjelp de neste dagene og månedene, sa presidenten.

Politisjef Freddy Ramirez i Miami-Dade håper Bidens besøk kan hjelpe på moralen for hele samfunnet.

– Vi har hatt en rekke utfordringer med været, sorgen og smerten. Jeg tror at presidentbesøket vil skape samhold for samfunnet, for arbeiderne, for guvernøren, for ordføreren, for oss alle, sier han.