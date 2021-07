Tysk IS-kvinne dømt til fire år i fengsel

En domstol i Düsseldorf avsa torsdag dommen i saken mot den 31 år gamle kvinnen.

Der ble hun også dømt for å ha forsømt omsorgsplikten til sine fem barn mens hun var i Syria, samt å ha ta hatt over et hjem på ulovlig vis.

Hun dro til det krigsherjede landet sammen med ektemannen og fire av barna i 2015 for å slutte seg til terrorgruppen, hvor hun fødte sitt femte barn.

Ektemannen, som fortsatt er savnet, var tidligere en del av ledelsen i jihadisten Abu Walaas moske i Hildesheim, som nå soner en dom på ti år for å ha ledet IS i Tyskland.

Ifølge retten var det kvinnens mann som hadde bestemt at familien skulle reise til Syria, men avviste hennes påstander om at hun ikke visste noe om IS på forhånd på bakgrunn av lydopptak avspilt under rettssaken.

Hennes deltakelse i terrorgruppen går ut på at hun distribuerte IS-propaganda og oppfordret familiemedlemmer til å reise til Syria, samt at hun sendte sine egne barn til utdanningsinstitusjoner tilknyttet IS.

Den tyskfødte kvinnen ble arrestert i byen Essen, nord for Düsseldorf, i juli i fjor, to og et halvt år etter at hun returnerte til Tyskland.