Etter over to måneder med lav coronasmitte stiger smittetallene i Europa.

Torsdag advarer WHO om at en femte smittebølge kommer om man ikke er flinke til å følge coronarestriksjonene i ukene som kommer.

Ifølge Hans Kluge, direktør for Europa i WHO, er de stigende smittetallene en konsekvens av at flere reiser og er sosiale, i tillegg til lettelser i Europas coronarestriksjoner.

Vil ha bedre kontroll av EM-fansen

WHO ber om bedre kontroll over EM-supportere i forbindelse med coronaviruset. På flere arenaer har det vært smittede supportere.

Det er vertskapsbyene som WHO ønsker å ha bedre kontroll over, skriver nyhetsbyrået AFP. WHO ønsker bedre kontroll over bevegelsene til supporterne som er på kamp både når de ankommer arenaen og når de forlater arenaen.

Smittetallene i spesielt London og St. Petersburg har steget voldsomt den siste tiden, og det er deltavarianten som herjer. De to byene skal ha kvartfinaler, mens London skal ha semifinale og finale.

– Vi må se bak bare det å være på arenaen, sier WHO-lege på en pressekonferanse.