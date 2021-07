41.973 tilskuere var på tribunene på Wembley under tirsdagens gigantoppgjør mellom England og Tyskland. Dette til tross for at den mer smittsomme deltavarianten av coronaviruset har ført til en smitteøkning i Storbritannia.

– Jeg mener at Uefa har vært fullstendig uansvarlige, sier tyske innenriksministeren på et spørsmål om tilskuertallene.

Seehofer sier bildene fra Wembley viste at folk satt svært nær hverandre, og reagerer på bilder av fans som klemmer hverandre i jubel.

– Det er klart at dette vil føre til mer smitte, sier Seehofer.

Det er planer om å slippe inn 60.000 tilskuere på Wembley når semifinalene og finalen skal spilles. Det har ført til krav fra blant annet Tyskland om at kampene må flyttes fra England.