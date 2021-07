Japans høyesterett har avgjort at seriemorderen Chisako Kakehi (74), kjent som den «sorte enke», fortsatt skal henrettes til tross for at forsvarerne hennes mener hun var dement og ikke i stand til å gjennomføre rettssaken, og dermed ikke skulle motta lovens strengeste straff.

Kakehi ble i 2017 dømt til døden for drap på tre menn, inkludert hennes egen ektemann. Hun er også dømt for drapsforsøk på en fjerde mann. Det skriver CNN.

Cyanid og forsikringspenger

Drapene Kakehi er dømt for skjedde mellom 2007 og 2013 i de japanske byene Kyoto, Osaka and Hyogo.

Chisako Kakehi. Foto: NTB / AP / Kyodo News

Ifølge dommen skal Kakehi ha forført og fått ofrenes tillit før hun drepte dem med giften cyanid. Deretter mottok hun forsikringspenger som følge av at mennene døde.

– Hun brukte en datingtjeneste for å bli kjent med eldre menn. Én etter én forgiftet hun dem etter å fått dem til å stole på henne, sa dommer Yuriko Miyazaki da Kakehis forsvarere forsøkte å overbevise retten om at hun var dement under rettssaken i 2017, ifølge CNN.

– Dette er hensynsløse kriminelle handlinger som har vært planlagt, la han til.

Kan ha vært flere

Etter at Kakehis ektemann døde under to måneder etter å ha giftet seg med Kakehi i 2013 startet japansk politi etterforskningen som førte til dødsdommen. Under obduksjonen av ektemannen ble det funnet spor av giften cyanid i magen og blodet hans.

11 måneder etter dødsfallet ble Kakehi arrestert.

En mann som tidligere var forlovet med Kakehi døde i en motorsykkelulykke noen år tidligere. Også i han ble det funnet spor av cyanid.

Ifølge CNN har politiet uttalt at flere av Kakehis partnere har dødd i løpet av de siste to tiårene, uten å si nøyaktig hvor mange. Disse partnerne skal ha vært mellom 54 og 75 år gamle.

Etter å ha forgiftet mennene hun er dømt for å ha drept skal hun umiddelbart ha startet prosessen for å motta arven etter mennene.

Hevder hun var dement

Dommen mot Kakehi falt i 2017, men drapskvinnens forsvarere hevder dødsdommen ikke er gyldig fordi de mener Kakehi var dement under rettssaken.

Tirsdag denne uken ble forespørselen avslått av domstolen.

– Selv med den anklagdes gunstige omstendigheter, som å være gammel, i betraktning er dødsstraff uunngåelig, sa dommer Miyazaki.

Datoen for henrettelsen har ikke blitt offentliggjort.

Kakehi er ikke den eneste «sorte enken» som venter på å bli henrettet i Japan. En annen kvinne ved navn Kanae Kijima ble dømt til døden etter å ha drept tre menn hun møtte via datingsider. Kijima forsøkte å fremstille drapene som selvmord.