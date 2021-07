Tyske CureVac langt mindre effektiv enn andre coronavaksiner

Det endelige resultatet for CureVac viser at vaksinen var litt bedre hos forsøkspersoner mellom 18 og 60 år, med en effektivitet på 53 prosent, men at den var mindre effektiv på eldre.

Til gjengjeld er vaksinen 100 prosent effektiv mot innleggelse og død hos personer mellom 18 og 60 år.

Det klart etter at det er gjennomført omfattende tester med omkring 40.000 testpersoner, opplyser selskapet.

Til sammenligning har både Pfizer og Modernas coronavaksiner en effektivitet på om lag 95 prosent.

Effektiviteten ved vaksiner måles ved hvor mye mindre risikoen for å bli syk er blant en gruppe vaksinerte i forhold til en referansegruppe som får placebo.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyste i februar at Norge hadde bestilt rundt 2 millioner doser av CureVac-vaksinen. CureVac har også inngått avtale om levering av opptil 405 millioner doser til EU, men godkjenningen av vaksinen har latt vente på seg.