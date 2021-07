Retten avviste Britney Spears' krav om å fjerne faren som verge

Rettsdokumenter fra Los Angeles Superior Court som ble offentlige onsdag, viser at dommer Brenda Penny har avvist anmodningen fra Britney Spears om å fjerne faren, James Spears, som verge, skriver Variety.

– Den umyndiges forespørsel om å fjerne James P. Spears umiddelbart etter utnevnelsen av Bessemer Trust Company i California som eneste verge for eiendom, nektes, heter det i rettsdokumentene.

Avgjørelsen er imidlertid ikke til hinder for at Britney Spears kan forsøkeå få faren fjernet på nytt.

«Ute av stand»

Onsdagens beslutning handlet egentlig om at dommeren skulle godkjenne selskapet Bessemer Trust som ny verge for artisten, men gjentar også dommerens beslutning om å ikke fjerne faren fra dagens vergemål.

Dommerens beslutning er imidlertid fattet etter at Britney Spears forklarte seg i retten i forrige uke der hun omtalte farens vergemål som misbruk og at det gjorde henne mer vondt enn godt.

Av dokumentene går det fram at dommeren mener 39 år gamle Spears «i det vesentlige er ute av stand til å håndtere sine økonomiske ressurser eller å motstå svindel eller unødig innflytelse.»

Etter psykiske problemer

Faren James Spears har i 13 år vært datterens verge og kontrollert pengene hun har tjent som popstjerne, trolig en formue med verdier for mer enn 50 millioner dollar. Vergemålet kom på plass etter at stjernen fikk store psykiske problemer i 2007 og 2008.

Spears prosessfullmektig, advokat Samuel Ingham III, har siden november i fjor bedt domstolen om å fjerne James Spears som verge for datteren. I begrunnelsen anførte han blant annet at Britney Spears var redd for faren og at hun ville nekte å opptre igjen, hvis han fortsatte å ha ansvaret for karrieren hennes.

Også den gang sa dommer Penny nei til å fjerne faren som verge, men utelukket ikke at fremtidige begjæringer kunne bli innvilget.