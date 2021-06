– Jeg støtter ikke obligatorisk vaksinasjon, sier Putin på den årlige direktesendingen på russisk TV onsdag der han svarer på spørsmål fra innbyggerne.

Han oppfordret likevel russerne til å høre på eksperter og vaksinere seg.

– Det er nødvendig å lytte. Ikke til folk som ikke kan dette og sprer rykter, men til eksperter, sa presidenten.

«Direktelinje med Putin»

Programmet der Putin svarer på spørsmål, er kjent som «Direktelinje med Vladimir Putin». Det er en årlig maratonsending hvor russere kan sende sine spørsmål direkte til presidenten på epost, sms eller til og med ringe direkte inn.

Presidenten fikk spørsmål om det var Sputnik V-vaksinen han selv fikk, et spørsmål han flere ganger har nektet å svare på tidligere. Men nå bekreftet han at det var Sputnik-vaksinen han fikk.

Et flertall av russere har ikke lyst til å la seg vaksinere, viser meningsmålinger. Utbruddet som rammer Russland hardt nå, skyldes spredning av den mer smittsomme deltavarianten av coronaviruset.

Russland registrerte onsdag for andre dag på rad det høyeste dødstallet på et døgn siden coronapandemien traff landet. Denne uken er over 150.000 mennesker innlagt til behandling for koronasykdom ved russiske sykehus.

USA og Storbritannia samarbeidet i Svartehavet

Forrige uke oppsto en feide mellom Storbritannia og Russland etter at russerne anklaget et britisk marinefartøy for å ha tatt seg inn i russisk farvann ved Krim-halvøya i Svartehavet. Putin svarte på spørsmål om også hendelsen.

Han sa at USAs rolle var å følge med på den russiske responsen på det britiske marinefartøyet. På spørsmål om han tror hendelsen kunne ha utløst tredje verdenskrig, svarte Putin at det kunne den ikke, fordi «vestlige stater vet at de ville tapt».

Hevder Ukraina er kontrollert av vestlige ledere

Russlands president stiler spørsmål ved nytten av å møte Ukrainas Volodymyr Zelenskyj og hevder at Ukraina styres av vestlige ledere.

– Hva er poenget med å møte Zelenskyj, når han har avgitt all kontroll over landet sitt? Nøkkelavgjørelser blir tatt i Washington, og til viss en grad i Berlin og Paris, sa Putin på den årlige spørsmål-seansen.

Presidenten sa han ikke nekter å møte sin ukrainske motpart, men ville understreke hvorvidt det var noe poeng å snakke om.

Ukraina har vært i konflikt med prorussiske opprørere i Øst-Ukraina siden 2014.