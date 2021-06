Trump-exit er et stort slag for amerikanske mediers lesertall

USAs tidligere president Donald Trump uttalte i 2017 at en av grunnene til at han er sikker på å vinne fire nye år i Det hvite hus, er at mediene er nødt til å la ham vinne.

– Fordi aviser, fjernsyn, alle media, kommer til å stryke med hvis jeg ikke er der. Uten meg går lesertallene deres ned i avløpet , sa han til New York Times.

Mainstream greier seg best



Uttalelsene har vist seg å være delvis korrekte. Det viser nye tall fra Comscore satt sammen av Axios. Den gjennomsnittlige månedlige trafikken til nettsidene til amerikanske medier har gått ned mellom 16 og 40 prosent i perioden februar til mai 2021 i forhold til perioden august 2020 til januar 2021.

De som anses som mainstream-medier, populært kalt MSM, som New York Times, Wall Street Journal, USA Today og Reuters, har hatt en reduksjon på 18,3 prosent.

De som lener mest mot venstre, som Mother Jones, er på minus 27,3 prosent.

Mediene som ligger langt på høyresiden har en 43,8 prosent nedgang. Det går imidlertid ikke fullt så hardt ut over de mest kjente, Fox News og Newsmax, de har «bare» cirka 20 prosent nedgang.





Axios nevner ikke CNN spesifikt, men fra mars 2020 til mars 2021 hadde de digitale kanalene til CNN en nedgang på hele 51 prosent på totaltrafikken, i forhold til 18 prosent hos Fox News, ifølge BusinessWire. CNN er likevel fortsatt større enn Fox News når det gjelder antall brukere og treff – men Fox News gikk forbi i total lesetid.

Engasjementet rundt delinger av artikler på sosiale medier har også stupt med mellom 42 og 50 prosent, ifølge tall fra NewsWhip.

«Kjedelige» Biden

Rodney Benson, sosiolog og professor i medier, kultur og kommunikasjon ved New York University, sier til Axios, at en av hovedårsakene er manglende personlige kontroverser rundt Joe Biden, selv om det er mye diskusjon rundt hans politikk.

– Biden har ikke gitt opposisjonen så mye å angripe, det kan legge en demper på medier som er pro-Trump, i alle fall på kort sikt, sier Benson.

99% færre brukere på Trumps nettside

Data fra Comscore viser også at antall unike brukere på Trumps egen nettside, DonaldJTrump.com, har gått ned med 99 % fra april 2020 til april 2021, skriver Washington Post og TheRighting. Fra 14.4 millioner til 161.000 brukere.

Donald Trump på sin side, kritiserer Washington Post, for å ikke legge undersøke den totale trafikken til nettsiden hans, som ifølge ham er 36,7 millioner visninger på én måned.

Likevel, én måned etter denne uttalelsen, ble den nye bloggen på nettsiden hans, kalt «From the Desk of Donald J. Trump», lagt ned, meldte CNBC. Hans stab sier at dette var bare en forsmak på en ny sosiale medier-plattform de jobber med.