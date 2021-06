Sudan får innvilget lån som åpner for gjeldsordning

IMF godkjente lånet på drøyt 20 milliarder kroner i et møte tirsdag. Godkjenningen baner veien for at Verdensbanken starter en sanering av 90 prosent av Sudans utenlandsgjeld, nesten 50 milliarder dollar eller 430 milliarder kroner.

Kunngjøringen kommer etter at IMF greide å samle 101 giverland om å ettergi om lag 1,4 milliarder dollar som landet var på etterskudd med å betale.

Bistanden er en del av en ny tilnærming mellom USA og Sudan etter at tidligere president Omar al-Bashir ble styrtet i 2019. Tidligere i år slettet Frankrike en gjeld på 5 milliarder dollar som Sudan hadde til landet.

Sudan er det siste landet som får strøket sin restanser på gjeld til IMF, som for første gang siden 1974 ikke har noen utestående betalingsrestanser fra sine medlemmer.