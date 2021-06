Mandag publiserte den russiske avisen Kommersant Business Daily et essay skrevet av Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov.

Her fyrer Lavrov av gårde påstander om at vestlige skolebarn lærer at Jesus var biseksuell og ikke-binær, uten at han legger ved noen eksempler som underbygger påstanden.

Ifølge utenriksministeren er denne undervisningen et forsøk på å gjøre inngrep på menneskelig natur og internasjonal lov.

The Moscow Times skriver at nettstedet It’s My City sporet opphavet til Lavrovs påstander til et videoklipp fra videodelingsappen TikTok, hvor en Australsk mor lytter til barnas debatt rundt Jesus’ seksualitet.

Sønnen mener Jesus er bifil fordi han elsker alle og at han er ikke-binær fordi han går i kjole.

– Vi lærte det på skolen, sier gutten når moren spør hvor han har lært dette.

Ifølge Moscow Times skal russiske observatører ha spekulert i at Lavrovs kritikk av Vesten hadde som mål å skaffe støtte fra et sosialkonservativt hjemmepublikum før det viktige parlamentsvalget i høst.