Kristersson har tre dager på å danne ny regjering i Sverige

– Ulf Kristersson mottar sonderingsoppdraget. Han må rapportere tilbake senest fredag, sier talmann Andreas Norlén, ifølge Aftonbladet.

Sonderingsfristen er denne gangen på bare tre dager.

Talman Andreas Norlén kunngjorde på en pressekonferanse tirsdag at han vil foreslå opposisjonsleder Ulf Kristersson (M) som statsminister i Sverige. Foto: Pontus Lundahl/tt / NTB

Norlén, som er Riksdagens leder, har i løpet av tirsdagen hatt samtaler med alle partilederne for å få oversikt over hvem han mener har størst sannsynlighet for å få flertall i Riksdagen bak seg.

Allerede neste uke kan det bli en avstemming i Riksdagen over en ny statsministerkandidat.

– Min ambisjon er at Riksdagen skal kunne stemme på en ny statsminister neste uke.

Forrige gang det var regjeringskrise i Sverige i 2018, var fristen 14 dager. Men prosessen fikk den gang kritikk for å ta for lang tid. Den gang tok det 134 dager før en ny regjering var på plass.

Det var Vänsterpartiets støtte til et mistillitsforslag fremmet av Sverigedemokraterna som veltet Stefan Löfvens regjering. Årsaken var en mulig fristilling av leieprisene på nye boliger.

Norlén har fire forsøk på å foreslå en ny statsminister. Ambisjonene er at en ny svensk regjering skal være klar innen utgangen av juli, eller blir det utlyst ekstravalg, opplyser Norlèn.