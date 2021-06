Professor Matthew Snape fra Oxfords vaksinegruppe mener det har sine fordeler å vaksineres med to forskjellige vaksiner.

Et nytt studie i England har sammenlignet resultatene hos personer som får to doser av enten AstraZeneca eller Pfizer-vaksinen mot dem som mottar en dose av hver.

Resultatene viser at de som mottar AstraZeneca-dosen først, for så å vaksineres med Pfizer fire uker senere, produserer ni ganger så mange antistoffer som dem som mottar to doser AstraZeneca.

Gir immunforsvaret et ekstra «kick»

Ifølge BBC skal 850 frivillige personer fra 50 år og oppover ha deltatt i undersøkelsen.

De som mottok Pfizer først og fikk AstraZeneca som andre dose produserte fem ganger så mange antistoffer som dem som mottok to doser AstraZeneca.

To vaksinedoser med Pfizer produserte det høyeste nivået antistoffer, men T-celleresponsen var ikke like høy som hos dem som fikk to forskjellige doser.

T-celler er en hvit blodcelle som tilhører lymfocyttene. Det er disse cellene som er ansvarlige for den immuniteten som formidles av immunsystemets celler.

– Kombinasjonen gir immunforsvaret et ekstra «kick», sier Snape til Sky News.

– Veldig viktig data

Matthew Snape mener dette er viktig forskning dersom det skulle bli nødvendig med en tredje dose.

– Da vil dette vise seg å være veldig viktig data for å informere om hvilke vaksiner vi bør bruke, og hvilke kombinasjoner som er best, understreker Snape.

Englands assisterende helsedirektør, professor Jonathan Van-Tam, mener fortsatt det ikke er noen grunn til å endre Englands vaksineprogram, som nå gir to doser av samme vaksine. Hvert fall ikke så lenge landet ikke har mangel på vaksinedoser. I fremtiden derimot.

– Å blande doser vil gi oss enda bedre fleksibilitet dersom vi må øke til tre doser, og det vil også hjelpe de landene som har mer vaksinering igjen og kanskje opplever utfordringer med å få levert nok doser, sier Van-Tam.