Politiet: Knivangrep i Würzburg trolig islamistisk motivert

– Sentralkontoret for ekstremisme og terrorisme i Bayern har tatt over etterforskningen fordi det sannsynligvis er et islamistisk motiv, heter det i en felles uttalelse fra bayerske statsadvokater og det statlige etterforskningskontoret for kriminalitet.

Tre kvinner ble drept og fem andre personer alvorlig skadd i angrepet fredag, som skjedde uten forvarsel og tilsynelatende rammet tilfeldige personer.

Den siktede er 24 år gammel og ankom Tyskland fra Somalia i 2015. Det er ikke flere mistenkte i saken. Mannen skal ha ropt «Allahu akbar» (Gud er størst) under angrepet.