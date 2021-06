Vaksineskandalen som truer med å felle Bolsonaro

Senatorene har anmeldt Bolsonaro til landets høyesterett, og dersom det opprettes straffesak mot ham, kan presidenten bli kastet.

Men før det kan skje må riksadvokat Augusto Aras ta ut tiltale, og Aras regnes som en nær alliert av Bolsonaro.

Sjefen for legemiddelimport i det brasilianske helsedepartementet vitnet fredag for nasjonalforsamlingen. Han sa at han ble presset til å godkjenne en betaling på rundt 380 millioner kroner til et for ham ukjent stråselskap i Singapore for kjøp av indiske Covaxin.

Senatorene mener Bolsonaro har vært klar over at det foregikk korrupsjon, uten å gripe inn. En mektig kongressmann, Ricardo Barros, som er nær alliert av Bolsonaro, er anklaget i saken. Han nekter å ha gjort noe galt, noe også Bolsonaro gjør.

Ble overrasket

Luis Ricardo Miranda forklarte i senatet at han ble overrasket da det dukket opp en regning på 45 millioner dollar for vaksinekjøpet.

Grunnen til at han stusset på det var at selskapet som sendte regningen ikke hadde vært med i forhandlingene, at vaksinene ikke var levert og at de heller ikke var godkjent i Brasil.

Hele vaksinekjøpet var i seg selv rart, forklarte Miranda. Bolsonaro hadde tidligere avvist tilbud om å kjøpe langt billigere vaksiner, som attpåtil var mer lovende fra et medisinsk ståsted.

Miranda sa han ble utsatt for et unormalt press fra sine sjefer om å godkjenne betalingen. Han sier at han fikk flere telefonsamtaler, til alle døgnets tider, fra sjefer som ba ham godkjenne betalingen.

Overpris

Senere kom det fram flere feil i vaksinekjøpet, som førte til at hele kontrakten ble brutt og en etterforskning ble åpnet.

Blant annet kom det fram at vaksineprodusenten først ba om en pris på rundt 11 kroner per dose, men at Brasil gikk med på å betale 127 kroner per dose.

Miranda tok kontakt med sin bror, kongressmannen Luis Miranda, som regnes som en støttespiller av Bolsonaro. Sammen brakte de saken videre til presidenten. Ifølge Miranda sa Bolsonaro at det var en svært alvorlig anklage.

– Hvis jeg blander meg inn i dette, må du forstå hva slags problemer det vil virvle opp, skal Bolsonaro ha svart.

Tok til tårene

Miranda tok til tårene i sitt vitnemål, sa at han hadde tapt alt og fryktet for framtiden. Han møtte opp i skuddsikker vest.

Senatorene som nå anmelder Bolsonaro mener han har begått embetsmisbruk da han ikke tok varselet om mulig korrupsjon videre.

Det er også varslet en avstemming i senatet om hvorvidt Bolsonaro har begått embetsmisbruk, og det er varslet omfattende demonstrasjoner mot ham fra onsdag til søndag.

En bombe

Saken får stor oppmerksomhet i brasilianske medier, og vitnemålet fra Miranda omtales som drepende.

– Det var den første store bomben som har kommet fra denne to måneder lange høringen i senatet, sier den politiske forskeren Geraldo Monteiro ved universitetet i Rio de Janeiro.

Bolsonaro, av flere omtalt som Sør-Amerikas Trump, kom til makten på en plattform som var knallhard mot korrupsjon. Brasilianske medier skriver at han nå er i en knipe.

Hvis han beskytter kongressmannen Barros vil stempelet som en korrupsjonsbekjemper få en kraftig ripe i lakken, og hvis han ikke gjør det kan han miste en viktig maktbase.