Facebook-aksjen stiger kraftig i verdi etter rettsavgjørelsen mandag, i det som regnes som en stor seier for selskapet og et skudd for baugen for myndigheter som forsøker å kontrollere de mektige teknologiselskapene.

Søksmålet fra FTC og mer enn 40 delstater kom i desember i fjor. De mener at Facebook er blitt for dominerende og misbrukte sin markedsmakt til å knuse mindre konkurrenter. De krevde blant annet at de solgte unna Instagram og WhatsApp.