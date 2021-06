Nytt bekreftet dødsfall etter kollapsen i Miami

– I morges fant vi en ny omkommet. Dermed er ti døde funnet. Vi har kontroll på 135 personer etter kollapset. 151 er fremdeles savnet, sier ordfører Daniella Levina Cava i Miami-Dade fylke.

– Våre folk jobber nå med å revidere denne listen, sier hun.

Den tolv etasjer høye bygningen med 130 boenheter i Surfside, rett nord for Miami Beach, kollapset midt på natten mens folk sov.

Siden har en desperat leting etter overlevende i haugen av bygningsmasser pågått, men ingen er blitt berget ut av ruinene i live siden torsdag.

Letingen i ruinene er møysommelig og går langsomt. I en periode var innsatsen hindret av en brann dypt nede i bygningsrestene, men denne er slukket.

Myndighetene sa søndag at de fremdeles hadde håp om at det kan være overlevende etter ulykken. Mannskapene har laget en dyp grøft gjennom ruinhaugen i håp om å kunne finne flere av de savnede.

Lørdag ble det kjent at en sakkyndig advarte mot strukturelle skader på bygningen like nord for Miami Beach allerede i 2018. Reparasjonene som var nødvendige, var anslått å koste rundt 76 millioner kroner. Det er foreløpig ikke kjent om disse strukturelle skadene var årsaken til ulykken.