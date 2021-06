Sverige fjerner flere coronaregler

Samtidig blir det lov å sitte åtte personer ved hvert bord, ikke fire som i dag.

Anbefalingen om munnbind i kollektivtrafikken i rushtiden fjernes, anbefalingen om å gå alene i butikken likeså, mens rådet om å holde avstand består.

På private sammenkomster blir det nå tillatt med opptil 50 mennesker, og oppfordringen om kun å møte sine nærmeste fjernes.

I tillegg kan opptil 300 personer delta på arrangementer innendørs og hele 3.000 utendørs.

Mer normalt liv

De gode nyhetene ble presentert på en pressekonferanse mandag.

– I Sverige har smittespredningen minsket jevnt siden begynnelsen av mai, sa sosialminister Lena Hallengren og varslet et litt mer normalt liv fra torsdag.

55 personer er innlagt på sykehus, mens 57 prosent av befolkningen har fått minst én vaksinedose. Hver tredje svenske er fullvaksinert.

Restriksjonene som skal fjernes denne uken, er en del av steg 2 i regjeringens gjenåpningsplan.

– Ikke over

Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson understreker imidlertid at pandemien ikke er over, og at det fortsatt gjelder å være forsiktig.

– Man skal holde avstand, vaske hendene, ikke treffe noen hvis man har symptomer, og man skal først og fremst møtes utendørs, sa Carlson.

I løpet av sommeren regner regjeringen med å gå videre til trinn 3 i femtrinnsplanen, og til høsten blir trolig enda flere restriksjoner skrotet.