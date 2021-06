– Situasjonen er rett og slett uutholdelig. Det kan ikke være slik for alltid, sier Blinken i Roma i Italia, der han er på et ministermøte til den USA-ledede koalisjonen som kjempet mot ekstremistgruppa IS.

Rundt 10.000 mistenkte IS-krigere holdes fengslet i nordlige Syria av vestligstøttede kurdere, ifølge amerikanske anslag.

Blinken oppfordrer land til å få IS-krigere hjem for å rehabilitere eller hvis nødvendig straffeforfølge dem.