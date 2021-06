Apple Daily-redaktør pågrepet da han prøvde å forlate Hongkong

Redaktøren Fung Wai-kong skal ha vært på vei til Storbritannia da han ble pågrepet, skriver South China Morning Post.

Kilder forteller at Fung ble pågrepet på mistanke om å samarbeide med utenlandske makter og utgjøre en trussel for nasjonal sikkerhet. Myndighetene bekrefter at en person er pågrepet etter den nye sikkerhetsloven.

Avisa hans, som regnes som en demokratiforkjemper, la ned sin virksomhet forrige uke etter at myndighetene frøs verdiene dens.

Fung er den sjuende personen knyttet til avisa som er blitt pågrepet de siste to ukene. Blant annet er avisas sjefredaktør blitt pågrepet. Hongkongs journalistlag fordømmer politiet for å gå målrettet etter journalister.