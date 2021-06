Fransk valgdagsmåling: Smell for Le Pens parti i regionvalget

Valgdagsmålinger viser at Macrons parti ikke lyktes i å skaffe seg en tosifret prosentandel av stemmene nasjonalt, mens Le Pens Nasjonal samling ikke fikk til hovedambisjonen, som var å vinne Provence-Alpes-Côte d'Azur-regionen, med byer som Marseille og Nice.

Det har vært knyttet spenning til utfallet av andre runde i det franske regional- og lokalvalget, som er blitt sett på som en viktig prøve, både for Macron og Le Pen.

Valgresultatet ser i stedet ut til å gi en boost til det tradisjonelle høyrepartiet Republikanerne og til Sosialistpartiet, som ble skvist ut da Macron kom til makten i 2017 med det nye partiet Republikken på vei (LREM).

Valgdagsmålingene, som man regner med vil bli bekreftet gjennom offisielle resultater i løpet av natten, gir høyresiden styringen i sju regioner, venstresiden i fem og korsikanske nasjonalister på Korsika.

Sosialistpartiet ser ut til å kunne ta makten i flere regioner, delvis gjennom samarbeidsavtaler med ytre-venstre-partiet LFI og det grønne partiet i andre valgrunde.

– Skuffelse

Både i Provence-Alpes-Côte d'Azur og i Hauts-de-France, som Le Pen også håpet å vinne, ser det ut til at det i stedet blir sentrum-høyre kandidater som vinner.

– I kveld har vi ikke vunnet noen region, sier Le Pen ifølge AFP, og skylder på «unaturlige allianser» mellom motstanderne.

Ifølge TV-kanalen France 2 viser valgdagsmålinger fra Ipsos/Sopra Steria at Nasjonal samlings kandidat Thierry Mariani fikk 42 prosent av stemmene i Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Marine Le Pen var ikke selv kandidat i regionvalget, men en seier i en av regionene ville styrke henne politisk i forkant av det franske presidentvalget i april neste år. Det ville i så fall også vært første gang Nasjonal samling vant valget i en delstat.

For Macrons del viser en valgdagsmåling Ifop Fiducial har gjort for TV-kanalene TF1 og LCI at partiet hans ligger an til å få bare 7 prosent av de nasjonale stemmene.

Partileder Stanislas Guerini sier at resultatet er en «skuffelse».

Lav deltakelse

Første runde i valget 20. juni var også en skuffelse for både LREM og for Nasjonal samling.

Le Pen, som i ti år har forsøkt å distansere partiet sitt fra ekstremiststempelet det hadde, syntes å ha vind i seilene og mulighet for å vinne i minst en av Frankrikes tolv fastlandsregioner.

Et uvanlig lavt frammøte på bare 33 prosent rammet imidlertid særlig Nasjonal samling, som ikke vant i noen av de regionene.

Også andre valgrunde har vært preget av meget lav deltakelse. Så langt ser den ut til å ende omtrent på samme nivå som i forrige runde.