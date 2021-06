Minst 18 drept i gjengoppgjør i Mexico

Levningene ble funnet sammen med tre minibusser, en av dem utbrent, i et fjellområde nord i delstaten Zacatecas, opplyser talskvinne Rocío Aguilar for delstatens sikkerhetsmyndigheter.

Ifølge Aguilar ser det ut til at det har vært en konfrontasjon mellom væpnede menn fra de to kartellene Sinaloa og Jalisco.

Zacatecas var lenge dominert av det gamle Zeta-kartellet, men nå kjemper mange om kontrollen.

Skytingen skjedde to dager etter at to bortførte politimenn ble funnet, hengt fra en bro i delstatshovedstaden Zacatecas by. I tillegg ble sju mennesker funnet døde etter å ha blitt skutt i en naboby.

Politibetjentene kom fra nabostaten San Luis Potosi og var meldt savnet. Kartellene har hengt opp døde personer fra broer som budskap til rivaler og myndigheter tidligere, men det er sjelden at dette skjer med politifolk.

Narkovolden har kostet minst 300.000 mennesker livet i Mexico siden daværende president Felipe Calderón i 2006 satte inn titusener av soldater mot kartellene.