Biden lover Afghanistan at samarbeidet fortsetter

Det lovte Biden under et møte med Afghanistans president Ashraf Ghani i Det hvite hus fredag.

– Partnerskapet mellom USA og Afghanistan tar ikke slutt. Styrkene våre forlater landet, men støtten til Afghanistan tar ikke slutt, sa Biden. Ansvaret for å få slutt på volden i landet ligger likevel først og fremst hos afghanerne, understreket han.

– Afghanerne blir nødt til å bestemme hvordan framtida deres skal være, og hva de vil. Den meningsløse volden må stanse. Det kommer til å bli veldig vanskelig, sa Biden.

Historisk avgjørelse

Møtet fant sted mens situasjonen spisser seg til i Afghanistan, der opprørsgruppen Taliban har trappet opp angrepene og erobrer stadig nye områder.

Den amerikanske tilbaketrekkingen ventes å være ferdig innen de nærmeste ukene.

Ghani anerkjente at Biden ikke har endret kurs etter at han i april kunngjorde at USA vil trekke seg ut fra det som har blitt landets lengste krig.

– President Bidens avgjørelse har vært historisk. Den har fått alle til å revurdere og tenke seg om. Vi er her for å respektere og støtte den, sa han.

Ghani rådet videre folk til å ikke undervurdere den afghanske regjeringen.

Det har kommet rapporter om at den amerikanske etterretningen internt tror Taliban kan ta over hovedstaden Kabul innen seks måneder etter at tilbaketrekkingen er fullført.

Men ifølge Ghani tok regjeringsstyrkene fredag tilbake seks distrikter nord og sør i landet fra Taliban.

– Dere kommer til å se at med bestemthet, med samhold og med partnerskapet, så kommer vi til å slå alle odds, sa Ghani.

Møtte Austin

Han møtte ledere i Kongressen, etterretningsvesenet CIA og det amerikanske forsvarsdepartementet på sitt to dager lange besøk til Washington.

Med tilbaketrekkingen fra Afghanistan, forventer amerikanerne at Ghani når en enighet med Taliban om maktfordeling før det er for sent.

– Forsvarsdepartementet er dypt opptatt av sikkerheten og stabiliteten i Afghanistan, og bestrebelsene etter en framforhandlet avtale som gjør slutt på krigen, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin til Ghani og sitt afghanske motstykke Abdullah Abdullah under et møte i Pentagon.

Bekymring for maktvakuum

Tilbaketrekkingen av rundt 2.500 amerikanske soldater og 16.000 sivile som jobber for forsvaret, er trolig stort sett ferdig i løpet av juli. Det er uttrykt bekymring for at tilbaketrekkingen kan gi Taliban rom til å overta kontrollen i landet.

Det ventes at Biden vil bestyrke den amerikanske bistanden til landet, og gi flere milliarder dollar, samt legge til rette for at sivile som er livsviktige for det afghanske luftforsvaret, kan bli i landet.

Administrasjonen jobber også med en plan om å evakuere rundt 18.000 afghanske tolker og andre som har samarbeidet med det amerikanske forsvaret, som er truet av Taliban. I tillegg ventes det at en stor gruppe soldater, ifølge AP er det snakk om 650, blir værende for å sørge for sikkerheten til USAs diplomatiske oppdrag i landet.