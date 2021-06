Seks soldater drept og 15 FN-styrker såret i separate angrep i Mali

Opprørere angrep en militærbase i landsbyen Boni midt i landet. Seks soldater ble drept, og en såret. Det maliske forsvaret skrev på Twitter at styrkene «svarte kraftig» på «samtidige angrep» mot Boni.

Ti maliske soldater ble drept i et lignende bakholdsangrep mot den samme landsbyen i februar.

Det sentrale Mali, som er episenteret av konflikten i Sahel-regionen, ble også rammet av et angrep mandag, da en bilbombe gikk av i nærheten av et fransk militærfartøy. Seks franske soldater og fire sivile ble såret.

FN måtte fredag evakuere etter at en bilbombe rammet en midlertidig base i nærheten av Tarkint.

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer opplyste at tolv av de sårede var tyske soldater, og at tre av disse fikk alvorlige skader. Tilstanden var stabil for to av dem, mens en måtte operere, het det i en uttalelse. En annen av soldatene var fra Belgia, opplyser landets forsvarsdepartement.

13.000 soldater fra flere forskjellige land deltar i FNs fredsbevarende operasjon i Mali, som går under navnet Minusma.

Mali sliter med et jihadistopprør som startet i 2012 da jihadister kuppet et tuareg-opprør mot sentralmyndighetene i Bamako.

Enda tusener av franske og FN-soldater er satt inn mot jihadistene, har opprøret spredt seg gjennom de nordlige og midtre delene av landet og til nabolandene. Tusener av sivile og militære er drept.