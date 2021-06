Blandede reaksjoner på dommen mot Chauvin

Chauvin ble dømt til 22 år og seks måneder i fengsel for drapet på afroamerikanske George Floyd.

Drapet ble filmet, og vekket sterke reaksjoner. Det brøt ut omfattende demonstrasjoner i amerikanske byer, og også i flere deler av verden.

Straffen er mildere enn de 30 årene påtalemyndigheten la ned påstand om. Rettseksperter og andre har imidlertid påpekt at det er ekstremt sjeldent at amerikanske politifolk blir rettsforfulgt, dømt og gitt så strenge straffer.

Et mulig vendepunkt

Ben Crump, Floyd-familiens advokat, sa at familien ser dommen som et steg på veien mot ansvarliggjøring, men håper at Chauvin får maksstraff ved en kommende føderal rettssak.

Videre sa Crump at dommen ikke bør være unntaket når en svart amerikaner dør som følge av politivold.

– Denne dagen kan bli et vendepunkt i USA. Dette er den lengste dommen en politibetjent har blitt idømt i delstaten, sa Crump i en tale, ifølge CNN.

– Men dette burde ikke være unntaket når en svart person blir drept av politivold. Det bør være normen. Så når vi tenker på ekte rettferdighet, ville ekte rettferdighet vært at George Floyd fortsatt var her med familien sin, la han til.

Familien ville ha lengre dom

Floyds bror Bradley mener dommen er for mild, og sa at familien «lider under en livstidsdom, som ikke har ham i livene våre, og det gjør så vondt at jeg nesten dør».

– Det er ingenting. Det er ingenting. Han burde ha fått maksstraff, punktum, sa LaTonya Floyd, en av George Floyds søstre.

Bridgett Floyd sier at dommen viser at politivold endelig tas på alvor.

– Dommen som i dag er gitt til politibetjenten som drepte min bror George Floyd, viser at spørsmål om politivold endelig blir tatt på alvor, heter det i en uttalelse.

– Men vi har fortsatt en lang vei å gå, og mange endringer må gjøres før svarte amerikanere føler at de blir behandlet rettferdig og humant av politiet i dette landet, heter det videre.

Blandede reaksjoner i Minnesota

Utenfor domstolen i Minnesota, der rundt 50 personer hadde samlet seg og holdt hverandre i armene, var reaksjonene dempet etter straffeutmålingen. Folk diskuterte om straffen er lang nok, og noen bannet i avsky.

– Bare fordi det er lang tid, betyr ikke det at det er nok tid, sa protestlederen Nekima Levy Armstrong.

Jennifer Starr Dodd sto på George Floyd-plassen, i veikrysset der Floyd ble drept, med en stor gruppe mennesker og så straffeutmålingen direkte på telefonen. Noen av de frammøtte brøt ut i applaus.

Starr Dodd er takknemlig for at straffen ikke var en «smekk på hånden», slik hun hadde fryktet.

– Det kommer til å være flere som George Floyd, flere som Trayvon Martin, flere som Daunte Wright, dessverre, sa hun med henvisning til andre svarte amerikanere som døde etter møter med politiet.

– Men jeg har håp nå om at de kan få konsekvensene de fortjener for feilstegene de har begått, sa hun, med henvisning til politifolk.

Tok til orde for politireform

Minnesotas justisminister Keith Ellison håper at dommen kan bli et vendepunkt, og sa at den er et steg mot å fordele ansvar, men at den ikke utgjør fullstendig rettferdighet.

Han la vekt på sitt ønske om å forbedre forholdet mellom politiet og lokalsamfunn.

– Du kan ikke helbrede et stygt sår, og når det er lav tillit, er det dessverre lav sikkerhet, sa Ellison etter dommen.

Videre ba han Kongressen om å godkjenne «den sterkeste versjonen» av en politireform som er oppkalt etter George Floyd.

– Jeg snakker ikke om den type endring som tar flere tiår. Jeg snakker om ekte og konkrete endringer som ekte mennesker kan få på plass nå, sa han, ifølge CNN.

– I dette historiske øyeblikket er det så mye lovgivning rundtom i landet, i bystyrer, på fylkesnivå, i delstatsforsamlinger og i Kongressen, som venter på å bli vedtatt. Om disse lovforslagene ble vedtatt, ville dødsfall forårsaket av politifolk blitt mindre sannsynlig, sa Ellison.