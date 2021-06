Den tidligere politimannen Derek Chauvin dømmes til 22 års fengsel for drapet på George Floyd

Det var knyttet stor spenning til den historiske straffeutmålingen i Hennepin distriktsdomstol fredag.

Bildene av Chauvin med kneet på Floyds nakke vekket voldsomme reaksjoner over hele verden. Ordene «I can't breathe» ble et slagord for Black Lives Matter-bevegelsen.

Afroamerikanske George Floyd døde mens Chauvin presset kneet sitt mot halsen og nakken hans i over 9 minutter under en pågripelse i Minneapolis 25. mai i fjor. Floyd var mistenkt for å ha brukt en falsk dollarseddel.

Den 21. april i år ble Chauvin kjent skyldig på alle tiltalepunkter, hvorav den mest alvorlige var forsettlig drap. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 30 års fengsel, mens strafferammen for de tre lovbruddene er henholdsvis 45, 25 og 10 års fengsel.

Dommen var lavere enn aktors påstand, men flere advokater som Minneapolis-avisa StarTribune var i kontakt med på forhånd, spådde en dom på mellom 20 og 25 års fengsel.

Medlemmer av Floyds familie fortalte via sin advokat Ben Crump at de var anspente og nervøse foran domsavsigelsen.

Floyds brødre Philonise og Terrence og nevøen Brandon Williams var til stede i rettssalen og uttalte seg i forkant av straffeutmålingen. Det gjorde også Floyds datter.

– På vegne av meg og familien min ber jeg om maksstraff, sa en tydelig preget Philonise Floyd.

Philonise snakket om den tøffe tiden etter at broren mistet livet, og han viste til den siste samtalen han hadde med broren sin.

Lillebroren til Floyd, Terrance, sa at hvis han kunne snakket med Chauvin, ville han sagt at han elsket ham, fordi man ikke kan fortsette å hate. Han oppfordret også Chauvin til å forklare grunnen til at han drepte broren.

– Hvorfor? Hva tenkte du på? Hva gikk gjennom hodet ditt da du hadde kneet ditt på nakken til broren min?



Advokaten til George Floyds familie: Historisk dom

Ben Crump, advokaten til familien til George Floyd, kaller dommen mot den tidligere politimannen Derek Chauvin for historisk.

– Denne historiske dommen bringer Floyd-familien og nasjonen vår et steg nærmere å bli helbredet, ved å gi en avslutning og fordele ansvar, skriver Crump på Twitter.

Derek Chauvin ble fredag dømt til 22 år og seks måneders fengsel for drap på George Floyd. Den 21. april i år ble Chauvin kjent skyldig på alle tiltalepunkter, hvorav den mest alvorlige var forsettlig drap.

Kondolerte familien



Chauvin selv fikk også ordet og sa at han ikke kunne avgi en full uttalelse som følge av juridiske forhold, men kondolerte familien til Floyd og snudde seg mot dem.

– Det kommer til å komme mer informasjon i framtiden som vil være av interesse, og jeg håper dette vil gi dere noe fred. Takk, avsluttet den tidligere politimannen.

I forkant av straffeutmålingen avviste dommer Peter Cahill en begjæring om en ny rettssak. Den var fremmet av Chauvins forsvarere, som mente at den tidligere politimannen ikke hadde fått en rettferdig rettssak. Dette ble imidlertid avvist av retten.

Cahill var kort da han la fram straffeutmålingen, men viste til den skriftlige dommen for en forklaring av de juridiske vurderingene.

Biden kaller dommen i Floyd-saken «passende»

Joe Biden sier dommen mot den tidligere politimannen Derek Chauvin er «passende». Chauvin fikk 22 år og seks måneders fengsel for drap på George Floyd.

– Jeg kjenner ikke alle omstendighetene som ble vurdert, men det virker på meg, i tråd med alle retningslinjer, at det ser passende ut, sa presidenten etter at dommen var kjent.

Floyd døde under en brutal pågripelse i mai i fjor. Bildene av Chauvin med kneet på Floyds nakke vekket voldsomme reaksjoner over hele verden. Ordene «I can't breathe» ble et slagord for Black Lives Matter-bevegelsen.

I alt fire politibetjenter deltok i pågripelsen, og alle fire har fått sparken og blitt tiltalt. Rettssaken mot de tre andre blir gjennomført senere.

Da Chauvin ble kjent skyldig i april, ble avgjørelsen feiret av mange amerikanere som kjemper mot rasisme og politivold.

Floyd er ikke den første svarte amerikaneren som er blitt drept som følge av brutal maktbruk fra politiets side etter å ha blitt stanset etter mistanke om mindre lovbrudd.

Men ettersom Floyds dødskamp ble filmet av da 17 år gamle Darnella Frazier, og videosnutten delt i sosiale medier, førte hendelsen til masseprotester ikke bare i amerikanske byer, men også i andre deler av verden.

Frazier har senere fått Pulitzerprisen for videoen.

– Det endret meg. Det endret hvordan jeg ser livet. Det fikk meg til å forstå hvor farlig det er å være svart i USA, skrev Frazier på Facebook på årsdagen for Floyds død.

Som følge av masseprotestene har Black Lifes Matter-bevegelsen blitt kjent over hele verden, og ordene til Floyd, «I can't breathe», er blitt et slagord mot rasisme og politivold.

