Det kommer fram i en ny bok, skriver Business Insider.

Tittelen på boken, «Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History», gjenspeiler dramatikken som fant sted da hele verden holdt pusten mens Donald Trump var innlagt på sykehus med Covid-19.

Bagatelliserte virusets dødelige slagkraft



Sykdommen inntraff bare noen måneder før presidentvalget. Mange av hans medarbeidere og tilhengere var på dette tidspunktet redde for at deres presidentkandidat ikke ville overleve den livstruende sykdommen, som hittil har kostet mer enn 600.000 amerikanere livet.

Trump fikk under pandemien sterk kritikk for sin håndtering en av den største helsekrisen i USA noensinne. Flere ganger bagatelliserte han virusets slagkraft, og selv hans nærmeste rådgivere fikk av og til gjennomgå da de forsøkte å fortelle presidenten og det amerikanske folk vitenskapelige fakta om Covid-19.

Klarte ikke å puste normalt



Til slutt ble ekspresidenten selv innhentet av swn livstruende sykdommen.

Han skal på et tidspunkt ha vært så syk at han måtte ha oksygentilførsel fordi han ikke klarte å puste normalt for egen maskin.

Det var mens dette pågikk at stabssjefen i Det hvite hus, Mark Meadows, var alvorlig bekymret for om Trump ville komme levende fra sykehusoppholdet. Det skriver forfatterne av boken, Yasmeen Abultaeb og Damian Paletta.

New York Times har tidligere skrevet at Donald Trump var vesentlig sykere enn det legene hans innrømte da han ble rammet av covid-19. Tilstanden hans skal ha vært svært dårlig før han ble fraktet til sykehus.

På ett tidspunkt skal det ha blitt vurdert om han måtte kobles til respirator.



Utløste kaos i Det hvite hus



Bekymringen var ikke ubegrunnet ettersom Trump i en alder av 74 år tilhørte risikogruppen.

Meldingene om Trumps helsetilstand skal ha utløst kaotiske tilstander i Det hvite hus.

Selv om legene som behandlet Trump forsøkte å tone ned hvor alvorlig situasjonen var, og at Trump i virkeligheten var sykere enn det som ble formidlet til offentligheten, var Trump-administrasjonen i alarmberedskap av frykt for å miste sin leder.

«Ikke vær redd for Covid-19»

Men oppholdet på sykehuset, hvor han fikk den best kvalifiserte behandlingen, og hvor det ble tatt i bruk alternative medikamenter, bidro trolig til å redde presidentens liv.

Selv etter å ha blitt utskrevet fra Walter Reed-hospitalet, uttalte han dette på Twitter: «Ikke vær redd for Covid-19. La det ikke dominere ditt liv,» formante ekspresidenten til sin egen befolkning.

Ifølge Washington Post , som har publisert utdrag fra boken som kommer ut i neste uke, var staben i Det hvite hus ikke forberedt på en eventuell overtagelse av visepresident Mike Pence dersom Trump ble satt ut av spill, skriver The Independent.

Fikk sterke medisiner forbeholdt alvorlig syke



På sykehuset skal Trump ha fått medikamenter som kun er anbefalt coronasyke med alvorlig og langvarig sykdomsforløp. Han fikk blant annet et betennelsesdempende steroid, og Remdesivir, som fortrinnsvis brukes hos coronapasienter som trenger ekstra oksygen.

Ifølge eksperter var medisinene som Trump fikk, svært kraftige, og hadde egenskaper som kunne påvirke lever og nyrer, og i verste fall føre til psykose.

