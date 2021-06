Deltavarianten gir nye restriksjoner i en rekke land

Både Israel og Australia, som er blant landene som har lyktes best i å bekjempe viruset, ser seg nødt til å stramme inn igjen.

Fredag ble beboere i fire nabolag i sentrum av Sydney og mot Bondi Beach beordret til å holde seg hjemme i en uke, etter et utbrudd av delta-varianten i den australske storbyen.

Utviklingen er dramatisk for en by som hadde kommet seg tilbake til relativt normale forhold etter flere måneder med få nye tilfeller.

Delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales kaller perioden landet er inne i, «den skumleste» gjennom pandemien.

Australia er ett av landene som hittil har lyktes best med å få kontroll over covid-19. Med sine 25 millioner innbyggere, nesten fem ganger så mange som Norge, har de registrert drøyt 30.000 smittetilfeller og 910 dødsfall så langt. Det er 2.000 færre tilfeller og kun 120 flere dødsfall enn i Norge.

95 prosent av tilfellene

Også i Europa øker smitten igjen i flere land. Særlig i Storbritannia har deltavarianten blitt dominerende og utgjør nå 95 prosent av de nye smittetilfellene i landet.

Ifølge britiske myndigheter ble det registrert over 35.000 nye tilfeller i forrige uke. 42 av tilfellene var den ekstra smittsomme delta pluss-varianten, som sprer seg lettere og fester seg lettere til lungecellene.

I Tyskland advarer myndighetene om at smittetallene igjen vil stige.

– Delta sprer seg raskere, særlig i den uvaksinerte befolkningen. Derfor må vi forvente at smittetallene igjen øker, sier Lothar Wieler, lederen for den tyske smittevernetaten Robert Koch-Institut.

Kortere vaksineintervall

EUs smittevernkontor ECDC advarer mot at deltavarianten og lettelser i koronatiltak kan føre til rask oppblussing av smitten. Derfor vil de korte ned tiden mellom vaksinedosene til kun tre uker.

– La oss ikke glemme at vi har en europeisk befolkning der 40 prosent av dem over 60 fortsatt ikke er fullvaksinert, sier ECDCs overvåkingssjef Bruni Ciancio til dansk TV2.

ECDC anslår at deltavarianten er 40 til 60 prosent mer smittsom enn alfavarianten. De mener delta-viruset i løpet av noen måneder kan stå for ni av ti smittetilfeller.

I Norge sier Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB at de likevel vil fortsette med det nåværende vaksineintervallet, som er på inntil tolv uker.

– Ved smitte med delta etter én vaksinedose vil sykdommen antakelig være mildere enn hos uvaksinerte, og risikoen for å smitte videre vil være lavere enn blant uvaksinerte, sier overlege i FHI, Sara Viksmoen Watle, til NTB.

På med munnbind igjen

Også i Israel øker smitten igjen. Landet som har hatt et av de beste og raskeste vaksinasjonsprogrammene, har holdt smitten lav siden slutten av mars.

For ti dager siden ble påbudet om at munnbind må bæres på offentlige steder som ligger innendørs, fjernet. Men allerede fredag ble det gjeninnført etter at smitten økte.

Fiji, som i april registrerte de første tilfellene etter et år uten smitte i samfunnet, har hatt en oppblomstring den siste tiden. Landet med i underkant av 1 million innbyggere registrerte 300 nye tilfeller torsdag. Også her er det deltavarianten som dominerer.

Smittetallene har doblet seg hver niende dag, og helsesjef i landets regjering, Aalisha Sahukhan, mener alt tyder på at smitten er utbredt i samfunnet.

«Brutal» utvikling i Afrika

I Afrika, som til nå har blitt spart for det verste i pandemien, øker smittetallene på alarmerende måte i minst tolv land. Antall smittetilfeller er ventet å nå rekordhøyder om tre ukers tid.

Direktør John Nkengasong i Afrikas smittevernbyrå (Africa CDC) omtaler smittebølgen som «ekstremt brutal» og «veldig ødeleggende».

Deltavarianten er oppdaget i 14 afrikanske land, og den har særlig ført til oppgang i smittetilfeller i Kongo og Uganda, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), som sist uke advarte mot utviklingen.

– Utviklingen er veldig, veldig bekymringsfull, sa WHOs krisesjef Michael Ryan. Kun om lag 1 prosent av alle afrikanere er fullvaksinert, ifølge WHO.