Onsdag var køene lange ved vaksinasjonssenteret utenfor Den røde plass i Moskva, melder The Moscow Times. Det har ikke vært et vanlig syn, siden kun om lag 1,8 millioner av byens 12 millioner innbyggere er vaksinerte mot covid-19.

Derfor svinger de lokale myndighetene nå med pisken for å få vaksinert en større andel av befolkningen.

Obligatorisk vaksinering

De har derfor bestemt at vaksine skal være obligatorisk for alle som jobber i butikker, utdanningssystemet, helsevesenet, offentlig transport og andre sektorer som innebærer kontakt med mange mennesker.

Dmitrij Peskov (bak) er talsmann for Kreml og en av president Vladimir Putins nære støttespillere. Bildet er fra en pressekonferanse i desember. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB scanpix.

– Dersom en moskovitt jobber i servicesektoren, så må de vaksineres. Dersom de bestemmer seg for å ikke la seg vaksinere, så bør de slutte å jobbe i servicesektoren, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov under en pressekonferanse torsdag.

Moskva-ordfører Sergej Sobjanin har lagt ned krav om at arbeidere i servicesektoren må ha fått første vaksinedose innen 15. juli og andre dose innen 15. august. Alle som skal besøke en restaurant, kafé eller delta på et arrangement i byen må vise en qr-kode tilsvarende et vaksinesertifikat som viser at de er vaksinert, har hatt covid-smitte innen de siste seks månedene eller har en negativ coronatest som ikke er mer enn 78 timer gammel.

Mye vaksineskepsis

De fleste moskovittene i vaksinekøen, som The Moscow Times var i kontakt med, hadde disse nye restriksjonene som hovedgrunn for at de nå valgte å vaksinere seg.

– Jeg er ikke imot vaksiner, men jeg trodde ikke jeg trengte det, siden jeg allerede har hatt coronasmitte tidligere, fortalte baransatt Alekseij i køen.

En restaurantarbeider sjekker at en gjest er vaksinert mot covid-19. Foto: Pavel Golovkin / AP

– Men siden jeg jobber på en restaurant, så ga arbeidsgiveren min oss fri frem til fredag for å ta vaksinen, siden fra mandag vil qr-kode-kravet tre i kraft. Å skulle ta en antistofftest tar omtrent to uker. Derfor bestemte jeg meg for å bare gjøre det, utdypet han.

I en uttalelse fra ordførerens kontor kunne de melde at vaksinasjonsraten hadde økt med fire-fem gangeren siden nyheten om obligatorisk vaksine kom.

– Uten press er det ingen som ville blitt vaksinert i landet vårt, for det er ingen tro på vaksinen, sier Alena til avisen. Hun jobber som skjønnhetsarbeider og innrømmet gladelig at hun var skeptisk til vaksinen og ikke ville tatt den om det ikke var for pålegget fra myndighetene.

Helsepersonell på et sykehus for coronapasienter i Moskva tidligere denne uka. På grunn av deltavarianten, som myndighetene beskriver som mer aggressiv, smittsom og vanskeligere å håndtere, har smittespredningen økt kraftig på få uker. Foto: Denis Grishkin, Moscow News Agency photo via AP / NTB Foto: NTB

Smitterekord

I forrige uke satte Moskva smitterekord og smitten står fortsatt for om lag halvparten av de samlede nye smittede i hele landet. Den fryktede deltavarianten står for en stadig økende andel av nye smittede og det er stort press på sykehusene.

Torsdag var det påvist 8.500 nye smittetilfeller og 92 dødsfall i hovedstaden de siste 24 timene. For hele landet var det registrert 20.000 nye smittetilfeller siste døgn.

På landsbasis har landet vaksinert 20,7 millioner innbyggere med minst en vaksinedose, som tilsvarer 14 prosent av befolkningen på 146 millioner.