Taliban tar kontroll over viktig grenseovergang

Grensebyen Shir Khan ligger lengst nord i landet, rundt 50 kilometer fra provinshovedstaden Kunduz.

Dette er en av Talibans viktigste erobringer siden de trappet opp sine angrep da USA og Nato begynte tilbaketrekkingen fra Afghanistan 1. august.

– Etter en times kamp i morges erobret dessverre Taliban havnen og byen Shir Khan og alle grensestasjonene mot Tadsjikistan, sier Khaliddin Hakmi i provinsrådet i Kunduz

– Vi måtte trekke oss tilbake fra alle kontrollpostene, og noen av våre soldater krysset grensen. Taliban-krigerne var overalt, hundrevis av dem, sier en offiser, som ikke ønsker å bli navngitt.

Taliban bekrefter at de har kontroll over havnen og alle grensestasjonene i Kunduz.

Minst ti distrikter falt

Taliban har det siste døgnet tatt kontroll over minst ti distrikter i sju forskjellige provinser.

Myndighetene opplyste tirsdag at de har tatt kontroll over Nahrin og Baghlan-e Markazi i Baghlan-provinsen, mens kamper pågikk også i et distrikt i provinshovedstaden Pul-e Khumri.