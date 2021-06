FN: Vold mot barn i konfliktrammede land økte i 2020

Koronapandemien har gjort barn mer sårbare for bortføringer, rekrutteringer, seksuell vold og angrep på skoler og sykehus, fastslår FN-rapporten.

Bortføring av barn økte med 90 prosent sammenlignet med 2019, mens vold og seksuell mishandling økte med 70 prosent, ifølge FN-rapporten.

– Det samlede antallet av grove overgrep er urovekkende høyt på 26.425 tilfeller, heter det i rapporten.

Tar fra barndommen

Virginia Gamba, FNs spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt, sier at konflikter i 2020 har tatt barndommen fra millioner av barn.

Afghanistan, Syria, Jemen og Somalia var i 2020 de farligste landene for barn, ifølge FN.

Den saudiledede koalisjonen i Jemen har tidligere blitt anklaget av FN for å ha drept eller såret 194 barn i landet i fjor.

Får kritikk

Menneskerettighetsgrupper kritiserer FN for å ikke inkludere Saudi-Arabia og Israel på listen over overgripere.

Joe Becker i organisasjonen Human Rights Watch sier at FN lar parter i krig slippe unna.

Også nettverket Watchlist kritiserer FN for at den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen i Jemen er utelatt fra listen.

– Generalsekretærens avgjørelse om å fjerne den saudi- og UAE-ledede koalisjonen fra sin liste i fjor sender en tydelig beskjed om at man kan slippe unna med å drepe barn, sier Watchlist-sjef Adrianne Lapar.

Redd Barna slutter seg til kritikken.

– Med norsk lederskap i FNs arbeidsgruppe på barn i krig i Sikkerhetsrådet ber vi dem om å gjøre alt de kan for at saudi-koalisjonen og de andre landene kommer på «svartelisten». De som begår grove forbrytelser mot barn må stilles til ansvar for det de har gjort. Nå slipper mektige land unna. Det kan ikke skje på Norges vakt, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.