Panama ber USA og Europa om penger til å håndtere migrantstrøm

USA vurderer Panamas anmodning, opplyser utenriksminister Erika Mouynes.

Hun sier at hun også skal be europeiske land om hjelp når hun innleder et kommende Europa-besøk.

Antall migranter som ankommer Panamas sørlige grense fra Colombia, ventes å øke de neste månedene, opplyser hun.

Tusener av migranter, mange fra Haiti samt afrikanere som har tatt seg til Sør-Amerika, ankommer Panama fra Colombia via jungelområdet Darién, et utilgjengelig grenseområde der det ikke finnes veier og hvor man kun kan ta seg fram til fots, ved å svømme og ved hjelp av båter.

Migrantene håper å kunne ta seg videre gjennom Mellom-Amerika og Mexico til USA.

I årets første fire måneder ankom over 11.000 migranter Panama. Så langt i år har landet brukt over 65 millioner kroner på å skaffe mat, husly og medisinsk hjelp til migrantene. I hele fjor lød regningen på 112 millioner kroner.