100.000 koronadødsfall i Colombia

100.582 koronarelaterte dødsfall, medregnet 648 siste døgn, var status mandag.

I forhold til befolkningstallet, har Colombia det fjerde høyeste dødstallet i Latin-Amerika og Karibia, og det sjette høyeste smittetallet, ifølge en opptelling som nyhetsbyrået AFP har gjort.

– Over 10.000 dødsfall kunne ha vært unngått hvis vi ikke hadde hatt disse samlingene de siste seks-sju ukene, sier president Ivan Duque.

Siden 28. april har tusener av mennesker deltatt i demonstrasjoner i flere byer i landet for å protestere mot Duques regjering. Demonstrasjonene ble utløst av et kontroversielt forslag om skatteøkning fra den konservative regjeringen, men protestene har fortsatt selv etter at regjeringen har forkastet forslaget.