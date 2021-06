Brasil åpner for privatisering av Latin-Amerikas største energiselskap

Loven ble vedtatt med 258 mot 136 stemmer i underhuset i den brasilianske nasjonalforsamlingen mandag. Fra før var loven blitt vedtatt i overhuset.

Loven legger opp til utstedelse av aksjer som vil redusere den brasilianske statens aksjeandel i selskapet og er en seier for president Jair Bolsonaros privatiseringsplan.

Det gjenstår for de folkevalgte å stemme over en rekke lovtillegg før loven blir sendt til Bolsonaro for signering.