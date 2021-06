Netanyahu beholder statsministerboligen i tre uker til

Bennetts kontor har kunngjort at de to partene har kommet til enighet om en avtale der Netanyahu og familien får bo i boligen til 10. juli.

Dagen etter flytter statsminister Bennett inn.

Avisen Haaretz skriver at Bennett ønsket å gi Netanyahu en overgangsperiode ettersom den avgåtte statsministeren har bodd i boligen i tolv år.

Bennett kan dermed heller ikke holde offisielle møter i statsministerboligen før Netanyahu har flyttet ut. Netanyahu har på sin side vært vert for et møte med USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley i statsministerboligen, etter at Bennett overtok som statsminister, noe israelske medier har kalt respektløst.

Bennett ønsker i hovedsak å bruke statsministerboligen til offisielle arrangementer, mens hans kone og fire barn blir boende i familieboligen i Raanana nær Tel Aviv, ifølge israelske medier.