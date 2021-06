Hamas-flagg blir forbudt i Tyskland

Det var etter antiisraelske opptøyer i Berlin, Hamburg og andre tyske byer i forrige måned at regjeringspartiene fikk ideen om å forby Hamas' flagg. Ifølge Deutsche Welle var det flere angrep mot synagoger, brenning av det israelske flagget og antisemittisk språkbruk.

– Vi ønsker ikke at flaggene til terrororganisasjoner skal veives på tysk jord, sier Thorstein Frei i det kristenkonservative regjeringspartiet CDU til Die Welt. Den sosialdemokratiske koalisjonspartneren SPD var først skeptisk, men sluttet seg senere til forslaget.

Regjeringen har også forbudt den sjiamuslimske Hizbollah-militsen, som i likhet med Hamas har et fiendtlig forhold til Israel, og betegnet den som en terrororganisasjon. Det gjør at det er forbudt å vise offentlig støtte for Hizbollah, inkludert å veive med gruppens flagg.

USA og EU har stemplet både Hizbollah og Hamas som terrorgrupper. Hamas ble etablert i 1987. Siden 2007 har gruppen kontrollert Gazastripen, og utkjempet flere kriger mot Israel, senest i mai.