Børsfall i Japan

Den bredere Topix-indeksen var ned 2,4 prosent etter en halvtimes handel mandag morgen.

Nedgangen kommer idet investorer fortsatt fordøyer budskapet fra USAs sentralbank om en strammere pengepolitikk.

Det var onsdag at USAs sentralbank antydet at de enorme økonomiske hjelpetiltakene kommer til å bli fjernet tidligere enn antatt. Inflasjonsprognosen og anslaget for den økonomiske veksten er oppjustert, noe som øker sannsynligheten for at Federal Reserve kan sette opp rentene tidligere enn antatt.