Mann drept i skyting på pizzeria i Stockholm

Store politistyrker jakter på gjerningspersonene etter skytingen på et pizzeria i forstaden Sätra søndag kveld. Ingen er pågrepet.

Det var en mann i 25-årsalderen som ble drept, mens mannen som er brakt til sykehus med skuddskader, skal være i 40-årene.

Personer på stedet hørte flere skudd som ble avfyrt, og et stort antall ambulanser rykket ut sammen med politiet. Aftonbladet erfarer at ofrene ble skutt mens de satt på restaurantens uteservering.

Vitner skal ha fortalt at gjerningspersonene stakk fra stedet på elsparkesykkel, men det er også opplysninger om at de forlot stedet til fots.

Expressen erfarer at mannen som ble truffet av skudd og sendt til sykehus, var et tilfeldig offer, at et av skuddofrene har koblinger til et kriminelt nettverk, og at politiet leter etter to gjerningspersoner.