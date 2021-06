Kompromisset går ut på at partene i boligmarkedet skal få forhandle om spørsmålet om frislipp av leiepriser i nybygde boliger.

På Twitter skriver Dadgostar at det er bra at partene forhandler. Men hun krever også at hele forslaget om frie leiepriser må skrotes.

– Dette er useriøst og politisk teater for å forhale prosessen, skriver hun.