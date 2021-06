SVT: Löfven-regjeringen kommer med kompromissforslag

Etter det kringkasteren erfarer, er det dette forslaget som skal presenteres på pressekonferansen med statsminister Stefan Löfven og Centerpartiets leder Annie Lööf klokken 11.

Forslaget går angivelig ut på at partene i boligmarkedet skal få forhandle for å komme fram til en løsning på det omstridte spørsmålet om fastsettelse av leiepriser.

Regjeringen har jobbet med et forslag om fri fastsettelse av leie i nybygde boliger. Det er dette frislippet som har fått Vänsterpartiet til å trekke sin støtte til regjeringen – og tilsynelatende sikre flertall for et mistillitsforslag.