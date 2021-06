Putin gir valgløfter om økt pengebruk

Til de fremmøtte på landsmøtet til Forente Russland, foreslo Putin å bruke ytterligere 50 milliarder rubler, tilsvarende knappe 6 milliarder kroner, på offentlig transport, 30 milliarder rubler på utbedring av veiene og 20 milliarder rubler for å rense landets elver, samt penger til andre helse- og infrastrukturprosjekter.

– Programmet til lederens parti må være folkets program, sa han i en tale sendt på statlig fjernsyn. Putin sa også at staten fra juli av vil gi direkteutbetalinger og andre former for stønad til landets familier.

– Vår oppgave er å betraktelig bedre velferden til russiske familier og inntekten til våre innbyggere, sa Putin.

Landsmøtet, der regjeringspartiet utpeker kandidater og utformer partiprogrammet før valget i underhuset av nasjonalforsamlingen i september, kommer etter at støtten til partiet har falt de siste årene. Økonomisk nedgang, utbredt korrupsjon og regjeringsslitasje pekes på som årsaker.

I en fersk måling fra det statlige gallupinstituttet VTsIOM oppgir 30 prosent at de støtter Forente Russland, en nedgang på 10 prosentpoeng fra det forrige valget på underhuset, kalt Dumaen, i 2016.

Putin, som tiltrådte i 2000, har imidlertid langt større oppslutning. Ifølge VTsIOM er 61,5 prosent fornøyde med jobben han gjør som president.