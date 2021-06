Syklistene deltok i rittet Bike the Bluff i byen Show Low da de ble kjørt ned lørdag av en svart Ford F-150, melder blant andre ABC15.

Seks personer ble brakt til sykehus med kritiske skader. Tilstanden er stabil for to av dem. To andre ble lettere skadd.

Bilføreren stakk fra stedet, men politiet tok opp jakten og skjøt ham. Tilstanden for den mistenkte 35-åringen er kritisk, men stabil.

Politiet etterforsker foranledningen til påkjørselen.