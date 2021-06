USAs president har mistet hunden sin

Biden og kona Jill fikk Champ etter at Biden ble valgt til visepresident i 2008. I januar flyttet de sammen inn i Det hvite hus.

– Det er med tungt hjerte at vi forteller dere alle at vår elskede schæferhund Champ har gått fredelig bort her hjemme. Han var vår alltid trofaste, avholdte følgesvenn gjennom de siste 13 årene, og hele Biden-familien forgudet ham, sier presidenten og førstedamen i en uttalelse lørdag.

– Vi elsker vår søte, gode gutt og vil savne ham for alltid.

Ekteparet har også schæferen Major, som de adopterte i 2018.