Valglokalene lukket etter en lang valgdag i Iran

Valglokalene åpnet klokken 7 fredag morgen lokal tid, og etter tolv timer med stemmegivning hadde den nasjonale valgdeltakelsen nådd 37 prosent, melder nyhetsbyrået Fars, samtidig som iranere i utlandet avla sine stemmer blant annet i Irak, Kuwait og Libanon.

Like før midnatt lokal tid vedtok den iranske valgkomiteen å utvide åpningstidene for stemmelokalene til klokken 2, halv tolv norsk tid, etter oppfordring fra medier og noen av kandidatene.

Ved midnatt norsk tid melder iranske medier at valglokalene har stengt. De var forpliktet til å ta imot stemmer så lenge det var velgere i lokalet, melder nyhetsbyrået Reuters , som siterer statlig TV.

– Valget ble offisielt avsluttet klokken 2, opplyser valgkomiteens talsperson Esmail Mousavi etter den to timer lange forlengelsen.

Det var på forhånd ventet at valgoppslutningen blant Irans 59 millioner stemmeberettigede ville bli lav, og målinger har pekt på at den ville havne på rundt 40 prosent. Ved valget i 2017 stemte over 70 prosent av velgerne.

Myndighetene opplyser at de forventer å ha et foreløpig valgresultat og tall for valgdeltakelse klart tidligst lørdag morgen. Et endelig valgresultat kan komme midt på dagen lørdag.