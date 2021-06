FNs hovedforsamling ber om våpenembargo mot Myanmar

Initiativtakerne hadde håpet at alle medlemslandene ville slutte seg til, men Hviterussland krevde en avstemning.

Resolusjonen ble fredag godkjent med 119 stemmer for, mens 36 land avsto fra å stemme. Hviterussland var alene om å stemme nei.

Blant dem som stemte ja, var Myanmar. FN-ambassadør Kyaw Moe Tun har uttrykt kraftig motstand mot kuppmakerne i hjemlandet og avfeid juntaens påstand om at han ikke lenger representerer Myanmar. FN betrakter ham fortsatt som landets rettmessige utsending.

Mange drept

Vedtaket er ikke juridisk bindende, men er like fullt et uttrykk for omfattende internasjonal motstand mot militærjuntaen. De militære grep makten i et kupp 1. februar og arresterte den sivile lederen Aung San Suu Kyi og mange andre politikere.

Siden har juntaen slått brutalt ned på demonstranter som krever en slutt på det militære styret.

Minst 860 mennesker er drept av sikkerhetsstyrker, og over 4.800 er vilkårlig fengslet, ifølge FNs menneskerettskontor. Blant dem er aktivister, journalister og opposisjonelle.

EU stolt

– Dette er den bredeste og mest universelle fordømmelsen av situasjonen i Myanmar så langt, sier EUs FN-ambassadør Olof Skoog.

– EU er stolt av resolusjonen. Den sender et sterkt og kraftfullt budskap. Den delegitimerer militærjuntaen, fordømmer overgrep og vold mot folket, og demonstrerer juntaens isolasjonen i verdens øyne, sier Skoog.

FN-resolusjonen tar også til orde for å gjenreise demokratiet i Myanmar, samt å løslate alle fengslede sivile ledere.

Naboer stemte blankt

Hovedforsamlingen krever dessuten at militæret «umiddelbart stanser all vold mot fredelige demonstranter». Videre ber de 119 medlemslandene om at FNs Myanmar-utsending Christine Schraner Burgener får besøke landet, samt fri passasje for humanitær bistand.

Samtidig som resolusjonen i FNs hovedforsamling ble vedtatt, holdt Sikkerhetsrådet uformelle samtaler om situasjonen i Myanmar. Innholdet i diskusjonen er ikke kjent.

Kina var blant landene som avsto fra å stemme i hovedforsamlingen fredag. Blant de ti landene i Den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean, som fungerer som megler i krisen, var det fire som stemte blankt: Brunei, Kambodsja, Laos og Thailand.