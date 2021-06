India endrer omstridt system for vaksinefordeling

Landet er med sin store legemiddelindustri en ledende produsent av vaksiner. Etter at India ble rammet av en enorm smittebølge i mars og april, innledet myndighetene vaksineringen av personer mellom 18 og 44 år.

Men regjeringen valgte å flytte sitt satsingsområde fra å øke vaksinetilgangen til å heller distribuere dem der de trengtes mest.

Ordningen som da ble innført, innebar at de føderale myndighetene kjøpte halvparten av vaksinene som ble laget til innenriks bruk. Disse skulle brukes blant ansatte i helsevesenet og andre utsatte sektorer, samt de over 45 år.

Delstatene og private sykehus skulle dele resten for å komme i gang med de 600 millionene indere i aldersgruppen under 45.

Kan ha kostet liv

Løsningen var langt ifra optimal. Delstatene hadde ingen erfaring med vaksinekjøp og konkurrerte mot hverandre, noe som ga høyere priser. Samtidig advarte eksperter mot at vaksineprodusenter kunne prioritere salg til private institusjoner for å tjene mer penger.

Videre sørget kombinasjonen av Indias vaksinemangel og vaksineprioriteringen for ulikheter. Siden mai har det blitt vaksinert flere personer under 45 år med første dose enn i aldersgruppen over 60 år.

I sistnevnte aldersgruppe er 74 millioner fortsatt uvaksinert, og eksperter tror beslutningen kan ha kostet liv.

Endrer systemet

I forrige uke besluttet regjeringen å endre systemet igjen. De vil kjøpe 75 prosent av alle vaksiner laget av indiske vaksineprodusenter og sannsynligvis reforhandle prisene.

Dosene skal gi gratis til delstatene, som mottar vaksiner basert på befolkningstall, sykdomsbyrde og vaksinasjonstall. Delstatene risikerer straff for ubrukte doser.

Private sykehus får kjøpe de resterende 25 prosentene til begrensede priser.

Kun 3,5 prosent av inderne er fullvaksinert. Dårlig planlegging har bidratt til at landet mangler vaksiner.