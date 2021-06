Löfven jobber for å unngå politisk krise i Sverige

– Jeg har tenkt å gjøre dette på den beste måten, og det er ikke gjennom mediene, sier Löfven om mulighetene for å unngå en mistillitserklæring.

– Vi jobber for at en krise ikke skal oppstå, fortsetter han.

Torsdag ble det klart at fire partier som til sammen har flertall i Riksdagen, støtter et mistillitsforslag mot regjeringen. Det skal stemmes over forslaget mandag.

Striden står om regulering av leieboligmarkedet. Et forslag fra regjeringen går inn for fri fastsettelse av husleie. Markedet er i dag regulert, og leien fastsettes basert på boligens bruksverdi, ikke markedsverdi.