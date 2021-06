Mange elever bortført i nytt skoleangrep i Nigeria

Angrepet på skolen i delstaten Kebbi skjedde torsdag. En politimann ble drept.

Det var først uklart hvor mange elever som ble ført bort av de væpnede angriperne. Men en lærer ved skolen opplyser fredag morgen til nyhetsbyrået Reuters at over 80 er kidnappet.

Lokale innbyggere forteller at fire elever ble skutt og såret av angriperne.

Nord i Nigeria har det vært en rekke massebortføringer av skoleelever de siste årene. Gjerningsmennene er vanligvis kriminelle som håper å få løsepenger.

Bare for knappe tre uker siden ble et stort antall elever bortført fra en skole i byen Tegina, som ligger nærmere 40 mil sørøst for Kebbi.