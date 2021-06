Danmark opphever reiserestriksjoner for EU

Fra 26. juni blir det lettere for dansker å reise i Europa, bekrefter det danske justisdepartementet torsdag kveld.

– Dermed leverer vi på løftet om at danskene skal kunne reise på sommerferie i Europa, sier utenriksminister Jeppe Kofod.

Det var ventet at partiene i Folketinget ville lande en avtale der dagens reiserestriksjoner erstattes av EUs koronapassordning.

Det betyr at det ikke vil være krav om karantene ved innreise, samt at det kun vil være krav om test før ombordstigning for dem som vender hjem fra såkalte røde land. Turister med coronapass er samtidig velkomne til Danmark.